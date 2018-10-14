Reuters: Суд Египта оставил в силе решение о смертной казни группы боевиков

В воскресенье, 14 октября, один из египетских судов оставил в силе смертные приговоры трем боевикам за создание и ведение вооруженной группы, известной как Ансар аль Шариа, сообщает Reuters со ссылкой на судебные источники.

Боевики обвиняются в убийстве 10 полицейских и попытке убийств в серии атак с августа 2013 года по май 2014 года.

Суд поддержал смертные приговоры, вынесенные в августе 2018 года.

Решение может быть обжаловано в течение 60 дней.

Согласно данным источников, четверо человек были приговорены к пожизненному заключению, а семь получили 15 лет лишения свободы. А 9 из 23 обвиняемых были оправданы.

Таким образом Египет «борется» с исламистами. Смертные приговоры были переданы сотням исламистов, включая сторонников и членов запрещенного братства «Братьев-мусульман».

В прошлом месяце 75 человек были приговорены к смертной казни за забастовку в 2013 году.

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