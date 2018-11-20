Reuters: Саудовская Аравия может сменить наследника престола из-за убийства журналиста Хашукджи

Члены правящей семьи Саудовской Аравии выступают за то, чтобы наследный принц Мухаммед бин Салман аль Сауд не претендовал на престол в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи и возможной причастности принца к преступлению, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, новым наследником престола может стать принц Ахмед Ибн Абдул Азиз, 76-летний брат короля Салмана ибн Абдул-Азиза аль Сауда.

Собеседники агентства рассказали, что его кандидатуру поддержали бы разведки западных стран, а также влиятельные члены королевской семьи.

Впрочем, как отмечает агентство, король Салман вряд ли согласится сменить наследника, которого он назначил своим преемником летом 2017 года.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В СМИ появляется информация, что Хашукджи убили по приказу наследного принца Саудовской Аравии.

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В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

Из-за убийства Хашукджи США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии.