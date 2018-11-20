20 ноября 2018, вторник

Reuters: Саудовская Аравия может сменить наследника престола из-за убийства журналиста Хашукджи

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль Сауд

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль Сауд

Члены правящей семьи Саудовской Аравии выступают за то, чтобы наследный принц Мухаммед бин Салман аль Сауд не претендовал на престол в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи и возможной причастности принца к преступлению, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, новым наследником престола может стать принц Ахмед Ибн Абдул Азиз, 76-летний брат короля Салмана ибн Абдул-Азиза аль Сауда.

Собеседники агентства рассказали, что его кандидатуру поддержали бы разведки западных стран, а также влиятельные члены королевской семьи.

Впрочем, как отмечает агентство, король Салман вряд ли согласится сменить наследника, которого он назначил своим преемником летом 2017 года.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В СМИ появляется информация, что Хашукджи убили по приказу наследного принца Саудовской Аравии.

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В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

Из-за убийства Хашукджи США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии.

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