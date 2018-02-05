Reuters: Россия нанесла удар по больнице в Сирии в ответ на сбитый самолет Су-25

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Россия активизировала авиаудары в Сирии

Россия активизировала авиаудары в Сирии

В ответ на сбитый самолет Су-25 в Сирии Россия увеличила число авиаударов по городам в провинции Идлиб, сообщает Reuters.

По данным агентства, под один из таких ударов попала больница в городе Мааррет-эн-Нууман.

На видео, предоставленном спасателями, видно, как из разрушенного здания на носилках выносят детей.

Кроме того, по меньшей мере пять человек погибли в результате авиаудара по жилому дому в поселке Кафр-Нюбль.

По словам очевидцев, в городе Идлиб было разрушено пятиэтажное здание, в результате чего могли погибнуть 15 человек.

Напомним, 3 февраля сбили российский штурмовик Су-25 в контролируемом повстанцами районе северо-восточной Сирии. Пилот погиб.

Группа сирийских повстанцев Хаят Тахрир аль-Шам, связанная с Аль-Каидой, заявила, что сбила российский Су-25, когда он бомбил город Саракеб в провинции Идлиб.

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