Reuters: Отправленные американским политикам бомбы собирали по чертежам сторонников террористов

Отправленные по почте американским политикам и общественным деятелям взрывные устройства, создавались по схемам, которые можно найти в Интернете, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что подобные схемы нередко размещались на сайтах, связанных с террористическими организациями Аль-Каида и Исламское государство.
Ранее сообщалось, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были адресованы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу и и еще нескольким влиятельным людям.
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Кроме того, из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центр в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.
В Федеральном бюро расследований США заявили, что за последнее время в разных регионах страны в общей сложности было обнаружено десять подозрительных посылок.
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