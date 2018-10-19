Reuters: Из-за убийства начальника полиции в одной из провинций Афганистана перенесли выборы

Убийство главы полиции Кандагара Абдула Разика стало причиной переноса на неделю парламентских выборов.
Об этом пишет Reuters.
Генерала Абдула Разика 18 октября убил охранник после его встречи с генералом Скоттом Миллером, командующим военными силами США и НАТО в Афганистане.
Серьезные ранения получил и губернатор провинции, который также присутствовал на встрече.
По словам представителя комиссии Хафизулла Хашими, население Кандагара в связи с убийством "морально не готово голосовать".
Генерала Разика называли одной из самых влиятельных политических фигур Афганистана, а также противником Талибана.
Напомним, что выборы в Афганистане пройдут в субботу, 20 октября. Талибан и ИГИЛ призвали их бойкотировать.
Журнал Новое Время №38
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