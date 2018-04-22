Reuters: Из-за санкций США заморожены почти $2 миллиарда активов российского олигарха Вексельберга

Санкции США против российского олигарха Виктора Вексельберга привели к заморозке ряда активов частной бизнес-группы Ренова, стоимость которых составляет от $1,5 до $2 миллиардов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

В частности, заблокированы долларовые банковские счета компаний, которые контролируются Реновой Вексельберга.

Кроме того, на некоторое время были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского отделения Реновы, однако блокировку сняли после проведения необходимых проверок.

Ренова и Вексельберг ищут помощи у швейцарского правительства в решении деловых проблем, сказали источники, добавив, что правительство Швейцарии способствовало выведению из-под санкций фирмы Sulzer, которая выкупила 5 миллионов своих акций в Ренова, чтобы их избежать.

Европейские и швейцарские банки "чрезмерно осторожны", отмечает источник агентства.

По его мнению, "вторичные санкции носят трансграничный характер" и могут оказать влияние на позицию стран, которые не намерены "копировать" введенные США ограничительные меры.

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6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. В список, в частности, попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и Алексей Миллер.

Санкции предусматривают заморозку активов вышеперечисленных бизнесменов, чиновников и компаний.