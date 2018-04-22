Reuters: Из-за санкций США заморожены почти $2 миллиарда активов российского олигарха Вексельберга

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Общая стоимость замороженных активов Вексельберга составляет не менее 1,5 миллиарда долларов

Общая стоимость замороженных активов Вексельберга составляет не менее 1,5 миллиарда долларов

Санкции США против российского олигарха Виктора Вексельберга привели к заморозке ряда активов частной бизнес-группы Ренова, стоимость которых составляет от $1,5 до $2 миллиардов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. 

В частности, заблокированы долларовые банковские счета компаний, которые контролируются Реновой Вексельберга.

Кроме того, на некоторое время были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского отделения Реновы, однако блокировку сняли после проведения необходимых проверок.

Ренова и Вексельберг ищут помощи у швейцарского правительства в решении деловых проблем, сказали источники, добавив, что правительство Швейцарии способствовало выведению из-под санкций фирмы Sulzer, которая выкупила 5 миллионов своих акций в Ренова, чтобы их избежать.

Европейские и швейцарские банки "чрезмерно осторожны", отмечает источник агентства.

По его мнению,  "вторичные  санкции носят трансграничный характер" и могут оказать влияние на позицию стран, которые не намерены "копировать" введенные США ограничительные меры.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. В список, в частности, попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и Алексей Миллер.

Санкции предусматривают заморозку активов вышеперечисленных бизнесменов, чиновников и компаний.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове