Ресторатор объяснила, почему попросила пресс-секретаря Трампа покинуть заведение

Ресторатор Стефани Уилкинсон ​объяснила, почему она попросила пресс-секретаря Белого дома Сару Хакаби Сандерс покинуть заведение Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния.

Об этом сообщает LATimes.

По мнению Стефани Уилкинсон, Сандерс работает на "бесчеловечную и неэтичную" администрацию, а сама пресс-секретарь публично защищала "жестокие" решения президента.

После того как она узнала, что Сандерс с семьей пришла в Red Hen, владелица приехала туда и спросила у сотрудников, какого поступка они от нее ждут и поддерживают ли ее намерение выгнать пресс-секретаря их заведения.

Несколько сотрудников Red Hen — гомосексуалы, они знали, что Сандерс защищала намерение Дональда Трампа запретить трансгендерам служить в армии.

Уилкинсон рассказала, что считает важным, что семью Сандерс уже обслужили и ей не отказали в посещении ресторана, как только увидели.

"Я объяснила, что в ресторане придерживаются определенных норм, которые, как мне кажется, следует отстаивать, это честность, сострадание и сотрудничество", — рассказала Уилкинсон. После этого она попросила Сандерс уйти.

Пресс-секретарь согласилась уйти и собиралась оплатить свой заказ, но Уилкинсон отказалась брать с нее деньги, сказав, что это было за счет заведения.

Смотрите также

Напомним, в субботу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс призналась, что ее отказались обслуживать в одном из ресторанов Лексингтона и попросили покинуть заведение.