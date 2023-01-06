11 неудачных попыток. Палата представителей побила 100-летний рекорд, вновь не выбрав спикера

6 января, 03:06
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Палата представителей снова осталась без спикера (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Палата представителей снова осталась без спикера (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Большинство в Республиканской партии в Палате представителей побило 100-летний антирекорд своих однопартийцев, провалив уже 11 попыток избрать спикера.

Об этом сообщает CNN.

Кевин Маккарти снова не был избран из-за того, что некоторые республиканцы выступили против его кандидатуры.

В 1923 году республиканское большинство также не смогло избрать спикера Палаты представителей с первого раза. Тогда понадобилось девять раундов, чтобы конгрессмен Фредерик Жиллетт был избран.

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Республиканцы, не поддерживающие Маккарти, в каждом раунде голосования выдвигают другого кандидата и голосуют за него. В то же время Демократическая партия последовательно голосует за своего кандидата.

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Президент США Джо Байден в среду, 4 января, отреагировал на происходящее в Палате представителей.

«По моему мнению, унизительно, что это длится так долго… Это выглядит не очень хорошо. Это США, и я надеюсь, что они соберутся», – заявил Байден.

https://www.youtube.com/watch?v=HFFrydzcSM0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Конгресс США Республиканская партия США

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