Республиканцы США требуют от Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы 21 марта, 22:32 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Члены Республиканской партии США направили президенту Джо Байдену письмо с призывом к администрации предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM.

Об этом говорится в совместном заявлении члена сенатского комитета по международным отношениям США Джими Риша, члена сенатского комитета по Вооруженным силам Роджера Викера, главы комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла МакКола и главы комитета Палаты представителей из Вооруженных сил Майка Роджерса.

Видео дня

«Мы по-прежнему глубоко разочарованы нежеланием вашей администрации предоставить Украине нужный тип и количество дальнобойных огневых средств и возможностей маневрирования для создания и использования оперативных прорывов против россиян», — говорится в сообщении.

Конгрессмены заявили, что непосредственные последствия своевременного отказа вооруженным силам Украины от DPICM и другого вооружения проявляются сегодня на поле боя в Бахмуте и других местах в Украине.

Российские военные продолжают атаковать численно превосходящих украинских защитников Бахмута волнами солдат и наемников из группы Вагнера. Чтобы противостоять этой тактике, Украина пригласила в США DPICM, которые очень эффективны против живой силы — как вражеских войск на открытой местности, так и окопавшейся пехоты — и механизированных транспортных средств. В письме говорится, что Соединенные Штаты полагались на аналогичные кассетные боеприпасы во время холодной войны как средство компенсации советских военных преимуществ в живой силе, артиллерии и бронетехнике.

«Предоставление DPICM позволит Украине компенсировать количественное преимущество России как в живой силе, так и в артиллерийских снарядах, а также позволит Вооруженным силам Украины сконцентрировать применение унитарных боеголовок против более ценных российских целей», — добавили конгрессмены.

DPICM — это усовершенствованный обычный боеприпас двойного назначения. Это семейство артиллерийских и реактивных кассетных снарядов, созданных в США. Кассетные боевые элементы обладают кумулятивными свойствами (для борьбы с бронетехникой) и обломочного действия (для борьбы с живой силой). Отсюда происходит название «двойного назначения». Некоторые боевые элементы могут иметь взрыватель замедленного износа для ограничения подвижности противника.

17 стран Евросоюза и Норвегия 20 марта подписали соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, речь о закупке 1 млн боеприпасов.

