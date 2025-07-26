Рейтинг Демократической партии США упал до самого низкого уровня за 35 лет

Демократическая партия США имеет самый низкий рейтинг избирателей за 35 лет, сообщает The Wall Street Journal , ссылаясь на данные своего опроса.

Избиратели считают, что республиканцы лучше справляются с большинством вопросов, которые являются весомыми во время выборов.

Новый опрос показывает, что 63% избирателей негативно относятся к Демократической партии — это самый высокий показатель в опросах WSJ, проведенных с 1990 года, и на 30 процентных пунктов выше, чем 33%, которые относятся к ней положительно.

Это гораздо более слабая оценка, чем та, которую избиратели дают президенту Трампу или Республиканской партии, к которым относятся скорее негативно, чем положительно, 7 и 11 пунктов соответственно.

Лишь 8% избирателей относятся к демократам «очень положительно», по сравнению с 19%, которые проявляют такой же уровень энтузиазма в отношении Республиканской партии.

Демократы надеялись, что негативная реакция избирателей против президента будет достаточно мощной, чтобы восстановить их большинство в Палате представителей на промежуточных выборах в следующем году, как это было во время первого срока Трампа. Но данные опроса свидетельствуют, что партия еще не сделала необходимого для этого первого шага: убедить избирателей, что они могут сделать свою работу лучше, чем партия Трампа, пишет издание.

В целом избиратели не одобряют действия президента относительно экономики, инфляции, тарифов и внешней политики, но, несмотря на это, в каждом случае избиратели говорят, что они доверяют республиканцам, а не демократам, в решении тех же вопросов в Конгрессе, сообщается в статье.

В частности, неодобрение действий Трампа по инфляции преобладает одобрение на 11 пунктов, и все же Республиканской партии доверяют больше, чем демократам, в решении проблемы инфляции на 10 пунктов.

На 17 пунктов больше избирателей, которые не одобряют, действия Трампа относительно тарифов, и все же республиканцам доверяют больше, чем демократам, в этом вопросе на 7 пунктов.

Избиратели имеют значительные беспокойства относительно центрального элемента повестки дня Трампа — его иммиграционной политики — выступая против некоторых его тактик депортации с двузначным отрывом. И все же они доверяют республиканцам в Конгрессе больше, чем демократам, в вопросе иммиграции на 17 пунктов и в вопросе борьбы с нелегальной иммиграцией на 24 пункта.

Единственными вопросами, по которым избиратели отдают предпочтение демократам в Конгрессе над республиканцами, среди 10 проверенных в опросе WSJ, является здравоохранение и политика вакцинации.

В прошлом году республиканцы впервые за более чем три десятилетия получили устойчивое преимущество в партийной идентификации, и они сохраняют это преимущество и сегодня, констатирует WSJ.

Рейтинг одобрения работы Трампа, который составляет 46%, ниже 52%, которые не одобряют его деятельность на посту, но это значительно выше, чем 40% одобрения, которые он получил на этом этапе своего первого срока, говорится также в статье.

16 июля издание The Hill сообщило, что рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа достиг самого высокого уровня с начала его второго срока на посту. Новый опрос Economist/YouGov показал, что 55% американских респондентов не одобряют то, как Трамп справляется со своими президентскими обязанностями, по сравнению с 41%, которые одобряют.