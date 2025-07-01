Сенат США принял «большой красивый» законопроект Трампа о налогах: все решил голос Вэнса

Республиканская партия в Сенате во вторник, 1 июля, с трудом приняла законопроект, предложенный президентом Дональдом Трампом , по сокращению налогов и расходов. Об этом сообщает CNN .

Как отмечается в материале, голоса разделились 50 на 50, однако решающим стал голос вице-президента США Джей Ди Венса.

Законопроект предусматривает ряд новых налоговых льгот. В частности налогоплательщики смогут списывать доходы от чаевых и сверхурочной работы, а также проценты по кредитам на покупку автомобилей, собранных в США, пишет The Guardian.

Кроме этого, законопроект предусматривает выделение Иммиграционной и таможенной службе 45 млрд долларов на содержание мигрантов в местах лишения свободы, 14 млрд долларов на депортацию и еще миллиарды долларов на наем дополнительных 10 000 новых агентов до 2029 года. Также более 50 млрд долларов должны выделить на строительство новых пограничных укреплений, которые, вероятно, будут включать стену вдоль границы с Мексикой.

Как сообщает газета, будут сокращены две основные федеральные программы соцзащиты. Речь идет о Medicaid, которая оказывает медицинскую помощь бедным и нетрудоспособным американцам, и Программе дополнительной помощи с питанием, которая помогает людям покупать продукты.

Законопроект также предусматривает увеличение лимита государственного долга на 5 трлн долларов. Как прогнозирует министр финансов США Скотт Бессент, правительство достигнет лимита до августа, после чего может объявить дефолт и спровоцировать финансовый кризис.

Республиканцы планируют использовать этот законопроект, как инструмент для сокращения государственных расходов. В то же время, по данным внепартийного Бюджетного управления Конгресса, он увеличит дефицит бюджета на 3,3 трлн долларов до 2034 года.

28 июня Сенат США поддержал законопроект Трампа во время ключевого процедурного голосования.

Ранее американский миллиардер Илон Маск резко раскритиковал законопроект президента. Он заявлял, что принятие этого пакета нанесет большой вред экономике США.

Предложенные изменения Маск назвал «абсурдными», «разрушительными» и «полностью безумными».

29 мая Илон Маск объявил о своем уходе из администрации Трампа, поскольку истек срок, в течение которого миллиардер официально мог занимать должность «специального госслужащего».

Маск публично выразил недовольство масштабным законопроектом о расходах в США, который приняла Палата представителей по настоянию Трампа. В частности, он заявлял, что этот «большой красивый законопроект» противоречит целям сокращения государственных расходов.

После этого между Маском и Трампом возникла публичная перепалка со взаимными резкими обвинениями. В частности, Маск заявил, что без него Трамп «проиграл бы выборы», и обвинил президента в «неблагодарности». Трамп в ответ сказал, что «очень разочарован» Маском и что тот «сошел с ума».