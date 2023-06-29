Рекордные 35% россиян хотели бы «отменить» решение Путина о вторжении в Украину — опрос 29 июня, 08:14 Доля тех россиян, которые могли бы вернуться в прошлое и все равно начать войну, составляет 49% (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Новый опрос группы российских социологов компании Russian Field показал, что 35% граждан РФ хотели бы отменить принятое диктатором Владимиром Путиным решение о полномасштабном вторжении в Украину, если бы могли вернуться в прошлое.

Как пишет издание Moscow Times, для таких настроений это рекордный показатель. В первые месяцы полномасштабной войны против решения воевать против Украины выступали от 26 до 28% респондентов, в декабре прошлого года — 33%.

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Доля тех, кто мог бы вернуться в прошлое и все равно начать войну, впервые упала ниже половины и составляет 49%.

По словам социологов такие показатели демонстрируют «наибольшую неоднозначность мнений респондентов по данному вопросу за все время наблюдений». Согласно опросу, наиболее антивоенные настроения среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, а поддержка войны наиболее популярна среди мужчин в возрасте от 45 лет.

В то же время сейчас, согласно опросу, среди россиян самый высокий за время наблюдений с июля 2022 года уровень поддержки возможного решения Путина о новом наступлении на Киев. Его поддерживают 64% респондентов. Среди них почти три четверти (74%) считают «успешным» ход развязанной против Украины полномасштабной войны.

Опрос проводился по телефону с 16 по 19 июня, в нем приняли участие 1604 человека.

