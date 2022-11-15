Германия создаст в Словакии центр для ремонта переданной Украине военной техники 15 ноября, 13:06 Немецкие САУ PzH 2000, переданные украинским военным (Фото:Arvydas Anusauskas/Facebook)

Германия решила создать в Словакии центр технического обслуживания для ремонта военной техники, переданной Украине для борьбы с войсками РФ.

Об этом сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, пишет Reuters.

«Мы достигли соглашения, и работа может начаться немедленно, чтобы все вооружение, которое было поставлено Киеву, могло быть отремонтировано после выхода из боя», — отметила она перед встречей со своими коллегами из стран Евросоза в Брюсселе.

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Ламбрехт также добавила, что Германия планирует обучить около 5000 украинских военнослужащих в рамках учебной тренировочной миссии ЕС. Это планируют осуществить к июню следующего года.

Германия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России, оказывая финансовую и военную помощь Киеву.

Во время очередной встречи Рамштайн 12 октября в Минобороны Германии сообщали, что в ближайшие несколько недель Украина получит дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

Всего Украина уже получила пять РСЗО MARS II и 14 гаубиц PzH 2000 в рамках совместного проекта с Нидерландами. Также в сообщении сказано, что Берлин передал Киеву два надводных дрона и готовится передать 6100 ариллерийских снарядов калибра 155 мм и 186 тысяч снарядов для 40-мм гранатометов.

Германия также передала Украине системы ПВО IRIS-T.

В начале октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оборонный сектор создает в Украине трехуровневую систему ремонта и восстановления военной техники, которая принимает участие в боевых действиях.

Первые два уровня будут осуществляться на территории Украины.

Третий уровень предусматривает комплектацию агрегатов, ремонт электроники и другое обслуживание техники. Такие работы будут проводить на предприятиях стран-партнеров Украины, в частности, в Польше, Чехии или Словакии.