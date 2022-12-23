В Беларуси «рельсового партизана», которому силовики прострелили ноги, приговорили к 16 годам колонии 23 декабря, 00:42 «Рельсовые партизаны» пытались помешать переброске военной техники по железной дороге (Фото:652234 / Pixabay)

Суд режима Александра Лукашенко приговорил беларусского «рельсового партизана» Виталия Мельника к 16 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 3800 долларов (300 базовых величин). Об этом сообщает проект Dissidentby.

Мельнику инкриминировали «акт терроризма», оскорбление беларусского диктатора и незаконное хранение огнестрельного оружия. В материалах дела утверждается, что в марте он поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки, что вывело из строя систему сигнализации.



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Во время задержания беларусские силовики прострелили мужчине колени. В генпрокуратуре заявляли, что он якобы мог оказать «вооруженное сопротивление», пишет Хартия97. В ноябре Виталий Мельник говорил, что до сих пор ходит на костылях, потому что мышцы на правой ноге не восстановились.

Беларусские «рельсовые партизаны» пытались остановить передвижение по беларусской железной дороге военной техники и оружия. Советник лидера оппозиции в Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказывал, что беларусские партизаны останавливали российские поезда и повреждали технику страны-агрессора.

