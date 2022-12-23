В Беларуси «рельсового партизана», которому силовики прострелили ноги, приговорили к 16 годам колонии

23 декабря, 00:42
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«Рельсовые партизаны» пытались помешать переброске военной техники по железной дороге (Фото:652234 / Pixabay)

«Рельсовые партизаны» пытались помешать переброске военной техники по железной дороге (Фото:652234 / Pixabay)

Суд режима Александра Лукашенко приговорил беларусского «рельсового партизана» Виталия Мельника к 16 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 3800 долларов (300 базовых величин). Об этом сообщает проект Dissidentby.

Мельнику инкриминировали «акт терроризма», оскорбление беларусского диктатора и незаконное хранение огнестрельного оружия. В материалах дела утверждается, что в марте он поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки, что вывело из строя систему сигнализации.

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Во время задержания беларусские силовики прострелили мужчине колени. В генпрокуратуре заявляли, что он якобы мог оказать «вооруженное сопротивление», пишет Хартия97. В ноябре Виталий Мельник говорил, что до сих пор ходит на костылях, потому что мышцы на правой ноге не восстановились.

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Беларусские «рельсовые партизаны» пытались остановить передвижение по беларусской железной дороге военной техники и оружия. Советник лидера оппозиции в Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказывал, что беларусские партизаны останавливали российские поезда и повреждали технику страны-агрессора.

https://www.youtube.com/embed/wXIQThktY0U
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Беларусь Партизаны Война России против Украины

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