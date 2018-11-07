Ректору Московской духовной академии отказали во въезде в Украину - РПЦ

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что ректора Московской духовной академии РПЦ не пустили в Украину.

"Ректора Московской духовной академии, архиепископа Амвросия сегодня [7 ноября] в Киеве на паспортном контроле не пустили в Украину ", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

По его словам, ректор Московской духовной академии прилетел в Киев на актовый день Киевской духовной академии.

Московская духовная академия - высшее учебное заведение РПЦ, занимающееся подготовкой священнослужителей, преподавателей, богословов и служащих для московской церкви.