07 ноября 2018, среда

Ректору Московской духовной академии отказали во въезде в Украину - РПЦ

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что ректора Московской духовной академии РПЦ не пустили в Украину.

"Ректора Московской духовной академии, архиепископа Амвросия сегодня [7 ноября] в Киеве на паспортном контроле не пустили в Украину ", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

По его словам, ректор Московской духовной академии прилетел в Киев на актовый день Киевской духовной академии.

Московская духовная академия - высшее учебное заведение РПЦ, занимающееся подготовкой священнослужителей, преподавателей, богословов и служащих для московской церкви.

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