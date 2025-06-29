Венгерская столица стала эпицентром масштабной акции в поддержку прав человека — более 180 тысяч человек вышли на улицы Будапешта в знак протеста против дискриминационной политики правительства праворадикального премьер-министра Виктора Орбана. Событие состоялось несмотря на официальный запрет на проведение марша Pride.

Об этом пишет The Guardian.

Инициативу поддержал мэр Будапешта Гергей Карачонь, который обошел запрет, организовав шествие как муниципальное мероприятие. Он отметил, что борьба правительства против сексуальных меньшинств является частью более широкой политики разделения общества и ограничения гражданских свобод.

Фото: REUTERS/Lisa Leutner, REUTERS/Bernadett Szabo, REUTERS/Bernadett Szabo

Новый закон, принятый парламентом под контролем партии Фидес, фактически запрещает публичные мероприятия, которые «популяризируют гомосексуальность» среди несовершеннолетних. Это вызвало волну возмущения среди общественности — многие впервые присоединились к Pride именно в знак протеста.

Участники марша, среди которых были пожилые люди, семьи с детьми и активисты из более чем 30 стран, заявили о важности отстаивания не только прав ЛГБТК+, но и демократии в целом.

Организаторы заявили о рекордном количестве участников — до 200 тысяч, что стало символическим маркером 30-летия Pride в Будапеште. Несмотря на угрозы юридической ответственности со стороны министра юстиции, демонстранты мирно выразили свою позицию, подтвердив стремление венгерского общества к равенству и свободе.