Рейтинг Путина упал до "докрымского уровня" из-за планов поднять пенсионный возраст

На рейтинг и одобрение работы Путина повлияли рост цен на бензин и пенсионная реформа

Рейтинг президента России Владимира Путина в период с 10 по 17 июня снизился с 62% до 54%.

Такие результаты обнародовал Фонд Общественное мнение, передает Медуза.

По данным исследования, такие результаты находятся на самом низком уровне с 2013 года.

В то же время ВЦИОМ сообщает, что уровень одобрения деятельности Путина упал с 77% 10 июня до 72% 17 июня. Вместе с тем, центр зафиксировал снижение уровня одобрения работы премьер-министра и правительства.

Представитель ВЦИОМ Михаил Мамонов считает, что на снижение рейтинга Кремля повлиял рост цен на бензин и объявление о пенсионной реформе.

Мэрия Москвы отклонила заявку оппозиции на проведение акции протеста, которую хотели провести из-за планов поднять пенсионный возраст в РФ.

16 июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Как заявляли в Единой России, законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 19 июля.