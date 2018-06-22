22 июня 2018, пятница

Рейтинг Путина упал до "докрымского уровня" из-за планов поднять пенсионный возраст

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На рейтинг и одобрение работы Путина повлияли рост цен на бензин и пенсионная реформа

На рейтинг и одобрение работы Путина повлияли рост цен на бензин и пенсионная реформа

Рейтинг президента России Владимира Путина в период с 10 по 17 июня снизился с 62% до 54%.

Такие результаты обнародовал Фонд Общественное мнение, передает Медуза.

По данным исследования, такие результаты находятся на самом низком уровне с 2013 года.

В то же время ВЦИОМ сообщает, что уровень одобрения деятельности Путина упал с 77% 10 июня до 72% 17 июня. Вместе с тем, центр зафиксировал снижение уровня одобрения работы премьер-министра и правительства.

Представитель ВЦИОМ Михаил Мамонов считает, что на снижение рейтинга Кремля повлиял рост цен на бензин и объявление о пенсионной реформе.

Мэрия Москвы отклонила заявку оппозиции на проведение акции протеста, которую хотели провести из-за планов поднять пенсионный возраст в РФ.

16 июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Как заявляли в Единой России, законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 19 июля.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове