Бундестаг Германии разрешил спецслужбам проводить диверсии за рубежом и осуществлять кибератаки

13 ноября, 16:54
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Правительство Германии называет принятые изменения крупнейшей реформой законодательства о разведывательной деятельности за всю историю Федеративной Республики (Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch)

Правительство Германии называет принятые изменения крупнейшей реформой законодательства о разведывательной деятельности за всю историю Федеративной Республики (Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch)

Бундестаг Германии одобрил масштабную реформу спецслужб , значительно расширяющую их полномочия. В частности, Федеральная разведывательная служба (BND) сможет проводить диверсии на зарубежных предприятиях, выводить из строя серверы хакерских группировок, вмешиваться в производство оружия и получать доступ к личным смартфонам.

Об этом в пятницу, 13 ноября, пишет Bild.

За законопроект проголосовали 309 депутатов, 190 выступили против, ещё 71 воздержались. Реформа предусматривает, что немецкие спецслужбы смогут не только отслеживать угрозы, но и самостоятельно противодействовать им при определённых обстоятельствах.

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Правительство Германии называет принятые изменения крупнейшей реформой законодательства о разведывательной деятельности за всю историю Федеративной Республики.

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Необходимость расширения полномочий спецслужб объясняют угрозами российских диверсий, иностранного шпионажа, кибератак и исламистского терроризма.

Немецкие спецслужбы получат следующие полномочия:

  • Проведение диверсий на заводах по производству дронов и химического оружия. Агенты BND смогут проникать в компьютерные системы иностранных предприятий и останавливать производство вооружений, которые могут представлять угрозу для Германии.
  • Вывод из строя серверов хакеров. Спецслужба сможет отключать серверы иностранных хакерских группировок, готовящих кибератаки, а также отдельные системы государственных структур, занимающихся дезинформацией.
  • Вмешательство в производство оружия. BND разрешит тайно добавлять неисправные компоненты в поставки товаров, чтобы выводить из строя техническое оборудование и системы вооружения.
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  • Удаление похищенных данных. Немецкие агенты смогут самостоятельно удалять похищенную информацию с серверов иностранных хакерских группировок.
  • Доступ к смартфонам и компьютерам. Спецслужбы получат законные основания для доступа к частным мобильным телефонам, компьютерам и подключенным к интернету бытовым устройствам.
  • Хранение данных о коммуникациях. BND сможет хранить содержание коммуникаций до шести месяцев, а метаданные, в частности IP-адреса, время и продолжительность соединений, — до одного года.
  • Автоматическое распознавание лиц. Спецслужбы смогут использовать биометрические технологии для анализа фотографий и сравнения изображений с базами данных.
  • Использование искусственного интеллекта. BND и Федеральное ведомство по защите конституции смогут применять ИИ для анализа больших массивов данных и выявления подозрительных связей.
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  • Обмен разведывательной информацией. Спецслужбам упростят обмен данными между собой, с государственными органами и, при определенных условиях, с частными структурами. В частности, BND сможет быстрее передавать информацию Бундесверу.
  • Наблюдение за организованной преступностью. Федеральное ведомство по защите конституции получит дополнительные полномочия по выявлению и расследованию деятельности организованных преступных группировок.
  • Ограничение сотрудничества с региональными спецслужбами. Федеральное ведомство по защите конституции сможет ограничивать взаимодействие с отдельными спецслужбами федеральных земель, если это будет угрожать важным интересам безопасности Германии.
Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Германия Разведка Бундестаг Гибридная война

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