Хотели изменить Конституцию. В Словакии провалился референдум, организованный пророссийской оппозицией 22 января, 18:55 Словакия (Фото:Ajale / Pixabay)

В Словакии признано недействительными результаты референдума, состоявшегося в стране в субботу, 21 января. Голосование было призвано позволить вносить изменения в Конституцию страны.

Об этом сообщает Aktuality.

Референдум инициировала словацкая оппозиция во главе с партией Smer-SD, которая считается пророссийской. Политики хотели создать механизм, позволяющий сократить срок полномочий парламента путем референдума или по решению депутатов.

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Такие конституционные изменения поддержали 97,5% избирателей. Однако явка составила лишь 27,25% при необходимых более 50%, поэтому результаты не признали.

При этом глава партии Smer Роберт Фицо считает референдум успешным и взял за него ответственность. По его мнению, если такое количество людей придет на парламентские выборы, то изменения в Словакии гарантированы.

В свою очередь президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что уважает результаты волеизъявления — и тех, кто проголосовал, и тех, кто не принял участие.

15 декабря парламент Словакии поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Эдуарда Хегера. Чапутова попросила его оставаться на должности с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов.

Парламентские выборы должны пройти по плану в 2024 году. Досрочное голосование возможно, если в Конституцию внесут изменения, позволяющие сократить четырехлетний срок полномочий парламента.