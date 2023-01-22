Хотели изменить Конституцию. В Словакии провалился референдум, организованный пророссийской оппозицией
Словакия (Фото:Ajale / Pixabay)
В Словакии признано недействительными результаты референдума, состоявшегося в стране в субботу, 21 января. Голосование было призвано позволить вносить изменения в Конституцию страны.
Об этом сообщает Aktuality.
Референдум инициировала словацкая оппозиция во главе с партией Smer-SD, которая считается пророссийской. Политики хотели создать механизм, позволяющий сократить срок полномочий парламента путем референдума или по решению депутатов.
Такие конституционные изменения поддержали 97,5% избирателей. Однако явка составила лишь 27,25% при необходимых более 50%, поэтому результаты не признали.
При этом глава партии Smer Роберт Фицо считает референдум успешным и взял за него ответственность. По его мнению, если такое количество людей придет на парламентские выборы, то изменения в Словакии гарантированы.
В свою очередь президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что уважает результаты волеизъявления — и тех, кто проголосовал, и тех, кто не принял участие.
15 декабря парламент Словакии поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Эдуарда Хегера. Чапутова попросила его оставаться на должности с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов.
Парламентские выборы должны пройти по плану в 2024 году. Досрочное голосование возможно, если в Конституцию внесут изменения, позволяющие сократить четырехлетний срок полномочий парламента.