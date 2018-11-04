Референдум в Новой Каледонии: жители архипелага проголосовали против независимости от Франции - СМИ

На референдуме о самоопределении архипелага Новая Каледония большинство голосов отдано за сохранение региона в составе Франции, свидетельствуют предварительные результаты голосования.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, 58% проголосовали против независимости от Франции.

Напомним, что 4 ноября архипелаг Новая Каледония провел референдум о самоопределении и возможной независимости страны от официального Парижа.

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Новая Каледония – островная заморская территория Франции в Тихом океане, столица – город Нумеа, денежная единица – французский тихоокеанский франк. Население составляет около 250 тыс. человек.

Острова были открыты Джеймсом Куком в 1774 году и названы по древнему наименованию родины его предков Шотландии – Каледония. Франция объявила острова Новой Каледонии своим владением в 1853 году.