07 октября 2018, воскресенье

Референдум по запрету однополых браков в Румынии признан несостоявшимся

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Референдум посетило менее 30% населения

Референдум посетило менее 30% населения

Центральная избирательная комиссия Румынии сообщает, что явка на референдуме по внесению в конституцию запрета на однополые браки составила 20,41%.

По законам Румынии, чтобы рефередум был признан состоявшимся, явка должна составить не менее 30%, передает Euronews.

До 2000 года однополые отношения считались в Румынии преступлением.

Напомним, что референдум проводился по инициативе общественного движения Коалиция за семью, которая считает, что гендерно-нейтральный термин "супруги" может привести к тому, что гомосексуальные пары смогут в будущем добиться легализации однополых браков.

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