Референдум по запрету однополых браков в Румынии признан несостоявшимся

Центральная избирательная комиссия Румынии сообщает, что явка на референдуме по внесению в конституцию запрета на однополые браки составила 20,41%.

По законам Румынии, чтобы рефередум был признан состоявшимся, явка должна составить не менее 30%, передает Euronews.

До 2000 года однополые отношения считались в Румынии преступлением.

Напомним, что референдум проводился по инициативе общественного движения Коалиция за семью, которая считает, что гендерно-нейтральный термин "супруги" может привести к тому, что гомосексуальные пары смогут в будущем добиться легализации однополых браков.