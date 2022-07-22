Суд решит судьбу второго референдума о независимости Шотландии в октябре

22 июля, 06:26
Флаг Шотландии (Фото:M W / Pixabay)

Флаг Шотландии (Фото:M W / Pixabay)

Верховный суд Великобритании осенью рассмотрит вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии. Рассмотрение дела назначили на 11 и 12 октября 2022 года.

Об этом сообщает AP.

О намерении провести соответствующий референдум еще в июне заявила первая министр Шотландии Никола Стерджен. Тогда она назвала днем волеизъявления 19 октября 2023 года.

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Кроме этого, политик рассказала, что обратилась к главному юристу Шотландии с просьбой направить в Верховный суд Великобритании ходатайство о проведении консультативного референдума.

Шотландия получила собственный парламент и правительство в составе Великобритании в 1999 году. В 2007 году победителем на местных выборах стала Шотландская национальная партия, начавшая продвигать идеи независимости. Они решили провести референдум за независимость и британское правительство на это согласилось. Осенью 2014 года его провели — 55% шотландцев проголосовали против независимости.

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Но теперь Стерджен требует второго референдума, поскольку после 2014 года ситуация значительно изменилась, потому что Великобритания вышла из ЕС, тогда как 62% шотландцев тогда проголосовали за то, чтобы остаться в составе Евросоюза.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Великобритания Шотландия Референдум

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