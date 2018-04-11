Reddit заблокировал почти тысячу страниц российских "троллей"

Сервис отмечает, что заблокированные аккунты не распространяли рекламы, которая касалась выборов

Социальный новостной сервис Reddit заблокировал 944 учетных записи, которые подозреваются в связях с российской "фабрикой троллей" (компания Агентство исследований интернета).

Об этом заявил в своем блоге главный исполнительный директор сервиса Стив Хафман.

По его словам, некоторые из заблокированных аккаунтов имели заметное влияние на сайт.

Сейчас пользователи сайта могут ознакомиться с учетными записями так называемых троллей. Впоследствии их планируют исключить из сервиса.

Хафман подчеркнул, что собственное расследование не нашло рекламы со стороны этих учетных записей, которая бы касалась выборов.

Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил о том, что социальная сеть удалила более 270 страниц и учетных записей пользователей, связанных с российской компанией Агентство интернет-исследований.