Что хотели сказать Путин и Пригожин. ISW раскрывает суть заявлений диктатора и мятежника, прогнозирует судьбу вагнеровцев и их роль в Беларуси 27 июня, 09:09 Путин на заседании с силовиками вечером 26 июня 2023 года (Фото:Sputnik/Valery Sharifulin/Pool via REUTERS)

Речь Владимира Путина от 26 июня выявила острую потребность Кремля в опытной и эффективной боевой силе, что заставило диктатора предложить вариант «прощения» бойцам ЧВК Вагнера. Однако если они выберут Беларусь, эта страна не станет надежным убежищем ни для них, ни для Евгения Пригожина.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам прошедших суток.

В ней аналитики ISW уделили особое внимание первому заявлению Евгения Пригожина после мятежа и речи Владимира Путина, которые были озвучены вечером 26 июня. Путин, напомним, предложил вагнеровцам три варианта: продолжить службу в России, подписав контракт с Министерством обороны, вернуться к своим родственникам в РФ либо отправиться в Беларусь.

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Относительно обращения Путина в ISW озвучивают такие выводы:

Хотя Путин не назвал имени Пригожина, речь диктатора не оставляет пространства для сближения с главарем ЧВК Вагнера ( организаторы мятежа снова названы « предателями»). Она « стала сигналом о решающем разрыве» между Пригожиным и Путиным. Вполне вероятно, что Кремль попытается заменить руководителя ЧВК Вагнера, если будет стремиться сохранить ее как целостную организацию.

организаторы мятежа снова названы предателями»). Она стала сигналом о решающем разрыве» между Пригожиным и Путиным. Вполне вероятно, что Кремль попытается заменить руководителя ЧВК Вагнера, если будет стремиться сохранить ее как целостную организацию. Россия, вероятно, стремится сохранить хотя бы силы ЧВК Вагнера [в составе Минобороны РФ], чтобы поддерживать свою войну в Украине и другие международные операции. Путин мог бы арестовать командование вагнеровцев за измену, однако вместо этого фактически предложил простить и интегрировать силы Вагнера — это указывает на то, что ему нужна опытная и эффективная боевая сила, считают аналитики.



Одобрительные слова Путина относительно командирского состава ЧВК Вагнера, вероятно, направлены на то, чтобы удержать как можно больше действующих командиров этой ЧВК — этот фактор будет иметь решающее значение для поддержания боеспособности и морального духа вагнеровцев в период их интеграции и подчинения Минобороны РФ.

Путин отметил, что по его « личному поручению» якобы были приняты все меры во избежание « большой крови» — эти слова призваны нивелировать утверждение Пригожина о том, что именно ЧВК Вагнера якобы решила пойти на деэскалацию ситуации. В целом Путин пытался сохранить образ прочности своего режима.

личному поручению» якобы были приняты все меры во избежание большой крови» — эти слова призваны нивелировать утверждение Пригожина о том, что именно ЧВК Вагнера якобы решила пойти на деэскалацию ситуации. В целом Путин пытался сохранить образ прочности своего режима. «Примечательным» аналитики называют замечание Путина о том, что он выполнит свое неуточненное личное « обещание» в отношении бойцов Вагнера, которые решат « уйти в Беларусь». «Долгосрочная ценность этого обещания, несмотря на речь Путина, сомнительна», — отмечают в ISW. Там считают, что переезд в Беларусь вряд ли обезопасит наемников Вагнера от возможных российских приказов об экстрадиции, если Путин в конце концов откажется от своей позиции и обвинит их в государственной измене. Ранее Лукашенко уже передавал Москве 33 вагнеровцев, задержанных в Беларуси, использовав их как рычаг влияния на Кремль в 2020 году. И нет никаких очевидных причин, почему он не сделает этого снова, констатируют в ISW. Поэтому Беларусь не является настоящим убежищем для самого Пригожина или бойцов ЧВК Вагнера, если Кремль решит надавить на Беларусь.

обещание» в отношении бойцов Вагнера, которые решат уйти в Беларусь». «Долгосрочная ценность этого обещания, несмотря на речь Путина, сомнительна», — отмечают в ISW. Там считают, что переезд в Беларусь вряд ли обезопасит наемников Вагнера от возможных российских приказов об экстрадиции, если Путин в конце концов откажется от своей позиции и обвинит их в государственной измене. Ранее Лукашенко уже передавал Москве 33 вагнеровцев, задержанных в Беларуси, использовав их как рычаг влияния на Кремль в 2020 году. И нет никаких очевидных причин, почему он не сделает этого снова, констатируют в ISW. если Кремль решит надавить на Беларусь. Заявлениями о том, что в бунте были заинтересованы Запад и Украина Кремль может готовить информационную почву, чтобы судить Пригожина и лояльных ему людей как предателей, которые сговорились с внешними врагами, что заставило бы Лукашенко выдать их.



Кремль, вероятно, пытается дать сигнал, что Сергей Шойгу пока сохранит свою должность министра обороны и что Путин не поддастся на попытку шантажа Пригожина. Пока непонятно, заменит ли в итоге Кремль Шойгу или Валерия Герасимова, однако маловероятно, что Кремль немедленно пойдет на такие резкие изменения командования, поскольку это означало бы уступить требованиям Пригожина, считают в ISW. Там напоминают, что Путин ценит лояльность, а Шойгу и Герасимов продемонстрировали свою преданность Путину.

В целом в Институте изучения войны указывают на то, что власти России поддержали инициированную Минобороны России попытку подчинения наемников. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 июня заявил, что ЧВК Вагнера продолжит операции в Мали и Центральноафриканской Республике. «Риторика Путина и Лаврова поддерживает текущую внутреннюю информационную кампанию в России, направленную на то, чтобы „простить“ боевиков Вагнера», — указывают в ISW. Российские источники также сообщают, что структуры ЧВК Вагнера продолжают набор новых наемников в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Тюмени.



В ISW предполагают, что за Пригожиным в Беларусь все же могут пойти и некоторые силы ЧВК Вагнера. Однако в ответ на первые сообщения о том, что в белорусских Осиповичах якобы строятся лагеря для размещения вагнеровцев [что пока не подтверждено], аналитики Института отмечают, что гипотетическая база ЧВК Вагнера в Осиповичах не представляла бы непосредственной угрозы для Украины. Осиповичи расположены примерно в 200 км от международной границы Беларуси с Украиной, поэтому создание новых баз Вагнера в Гомельской или Брестской областях на границе с Украиной было бы гораздо более тревожным. Александр Лукашенко может попытаться использовать пригожинских боевиков, чтобы сбалансировать длительные попытки России усиливать свое постоянное военное присутствие в Беларуси. Хотя остается непонятным, в какой степени Лукашенко сможет интегрировать в своей стране Пригожина и сможет ли он отказать в ответ на потенциальное требование РФ об экстрадиции главаря или боевиков ЧВК Вагнера.

Кроме того, по мнению экспертов ISW, из заявления Евгения Пригожина следуют такие выводы:

Пригожин пытался преуменьшить значение своего вооруженного восстания — вероятно, пытаясь защититься от обвинений в попытке государственного переворота против Путина.

Усилия Пригожина убедить Путина в своей лояльности явно провалились, поскольку Путин охарактеризовал его бунт как попытку шантажа и осудил его организаторов как предателей даже после заявления Пригожина.

В целом будущее ЧВК Вагнера остается неясным, но она, вероятно, больше не будет включать Евгения Пригожина и, вероятно, не сможет продолжать свое существование как отдельная или единая организация, прогнозируют в ISW. Остается непонятным, как именно Кремль планирует интегрировать вагнеровцев в свою военную структуру. Есть такие варианты:

разбить и распределить подразделения ЧВК Вагнера, которые действовали в Украине, чтобы усилить существующие военные формирования армии РФ,

заставить вагнеровцев зарегистрироваться в ЧВК, связанных с Минобороны России,

сохранить структуру ЧВК Вагнера исключительно для поддержки операций в Африке или на Ближнем Востоке, однако разбить силы войск Вагнера для задействования в Украине.

Такие сценарии могут повлиять на моральный дух и боеспособность войск ЧВК Вагнера, отмечают в ISW. Пригожин заявил, что командование и личный состав его ЧВК якобы выступиликатегорически против подчинения Минобороны России и отметил, что российское военное командование будет злоупотреблять опытными шутрмовиками-вагнеровцами как «пушечным мясом». В любом случае силы ЧВК Вагнера, которые ранее пользовались автономией, вероятно, столкнутся с враждебностью со стороны российского военного командования в ответ на бунт.