Чего избегает Путин в своих речах о войне и как Пригожин формирует беспрецедентное поле для критики властей РФ — ISW 19 января, 11:42 Путин на Обуховском заводе, который входит в концерн Алмаз-Антей (разрабатывает средства противовоздушной и противоракетной обороны), 18 января 2023 (Фото:Sputnik/Ilya Pitalyov/Pool via REUTERS)

В речи Владимира Путина 18 января так и не прозвучало никаких существенных решений о войне против Украины. Единственное, что попытался сделать диктатор — усилить абсурдный нарратив о «Великой Отечественной специальной операции».

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 18 января.

Вопреки ожиданиям и ряду прогнозов, Владимир Путин не использовал свою речь по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда для значимых заявлений о войне. Это демонстрирует, что он не уверен в своей способности существенно влиять на российское информационное пространство, считают аналитики ISW. Они отмечают, что в своем выступлении 18 января Путин лишь вновь повторить стандартную кремлевскую ложь о том, что Россия начала вторжение в Украину якобы для защиты жителей Донбасса от «неонацистов» в украинской власти. При этом никаких заявлений о новой волне мобилизации либо формальном объявлении войны, как спекулировали ряд российских «военкоров», так и не прозвучало.

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В Институте изучения войны подчеркивают, что это не первый случай, когда Путин отказывается использовать значимые публичные выступления для заявлений о войны — включая сумбурную новогоднюю речь и отмененное ежегодное обращение к Федеральному собранию РФ. В ISW полагают, что Путин все же сохраняет стремление оказать влияние на информационное пространство РФ, но, похоже, не хочет или не может попытаться произнести «драматическую речь», которая бы продемонстрировала существенное отклонение от его обычной риторики.

В то же время речь Путина, вероятно, является частью более масштабной и относительно новой информационной попытки Кремля вписать войну против Украины в российские национальные мифы о Второй мировой войне, чтобы усилить поддержку затяжной кампании и мобилизации. Путин традиционно попытался использовать символически значимую дату для внутренней российской аудитории. Выступая в ознаменование 80-летия прорыва нацистской блокады Ленинграда в 1943 году, Путин провел параллель между «геноцидом Ленинграда» и тем, как современная Россия якобы борется с «украинскими неонацистами» на Донбассе. Эти тезисы повторяют нарративы, звучавшие накануне вторжения 24 февраля об «украинских неонацистах» и «геноциде русских».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дополнил усилия Путина, прямо заявив, что Украина и Запад якобы осуществляют геноцид русского народа. Он заявил, что США «организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну» против России — якобы с целью «окончательного решения «русского вопроса». «Так же, как Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», сейчас, если вы почитаете западных политиков, […] они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение», — заявил глава МИД РФ. В ISW расценивают это как попытку Лаврова представить войну против Украины столь же жизненно важной для россиян, как борьбу с вторжением нацистской Германии в СССР во время Второй мировой. Аналитики также считают комментарии Лаврова «гораздо более примечательными», чем речь Путина. В ISW полагают, что такие заявления могут свидетельствовать о том, что Кремль пытается вывести Путина из-под возможной критики, вместо этого поручая другим высокопоставленным чиновникам более резкие заявления в попытке информационно подготовить РФ к затяжной войне.

Однако параллели Лаврова между Украиной и нацистской Германией «асбурдны и почти наверняка нацелены на внутреннюю российскую аудиторию», считают в ISW. Там напоминают, что Украина никогда не угрожала вторгнуться или захватить территорию за пределами международно признанных границ 1991 года. Равно как НАТО или любое из государств Альянса не угрожали вторгнуться в Россию, не говоря уже о том, чтобы добиваться уничтожения россиян как народа. Цель «возмутительного и абсурдного» сравнения Лаврова, скорее всего, заключалась в том, чтобы дополнить риторику Путина и другие попытки России убедить свой народ в том, что Украина и ее западные союзники якобы представляют реальную и неминуемую угрозу России и россиянам, отмечают аналитики. Этой же цели, вероятно, служило и демонстративное рытье окопов и создание «народного ополчения» в приграничных районах РФ — якобы для защиты от несуществующей угрозы украинского вторжения. ISW саркастично характеризует подобные шаги как попытку Путина и Лаврова вести «Великую Отечественную специальную операцию, завернувшись в знамена Красной армии».

На самом же деле Путин и Лавров продолжают отрицать суверенитет Украины и категорически отказываются от прямых переговоров с ней. Диктатор в своем выступлении снова подчеркнул, что Россия якобы борется за защиту людей, которые живут на ее «исторических территориях», тогда как Лавров прямо заявил, что «не может быть и речи о переговорах с Зеленским».

Кроме того, Путин продолжает усилия по активизации военно-промышленного комплекса России в поддержку затянувшейся войны против Украины. 18 января он посетил рабочих Обуховского завода, входящего в государственный оборонный концерн Алмаз-Антей. Там диктатор озвучил ряд заявлений о наращивании объемов производства оборонной промышленности РФ, подчеркнул, что сотрудники завода работают в три смены и освобождены от мобилизации. Кроме того, Путин также использовал этот визит, чтобы назвать «абсолютно обоснованной» войну против Украины как якобы «борьбу с неонацистами».

Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин становится все более дерзким в своих словесных нападках на Минобороны России. Пригожин раскритиковал новые правила Минобороны для российских военнослужащих (ограничение использования личного транспорта, телефонов, требования к форме и внешнему виду, вплоть до бритья). Пригожин заявил, что война — «время активных и смелых, а не гладко выбритых со сданными на склад телефонами [солдат]». Он также призвал «развиваться вместе с развитием современной войны, учиться эффективно убивать врага и захватывать территории», а не «гнуть пальцы и пытаться всех причесать под свои нелепые правила, принципы и прихоти». Это очередное заявление Пригожина в череде других, направленных на подрыв доверия к Минобороны РФ и продвижение самого «повара Путина» как лица российской кампании против Украины.

Пригожин также позволил себе одну из самых прямых атак на администрацию Путина. Высказываясь по поводу продолжающихся в России дебатов о запрете YouTube, Пригожин назвал тех, кто выступает против закрытия сервиса «предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян». «У нас сегодня на Старой площади в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном — поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас», — заявил Пригожин. Он также заявил, что «в ближайшее время YouTube будет закрыт» в России, «а те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание».

В ISW полагают, что таким образом фигуры, подобные Евгению Пригожину и Игорю Гиркину, создают в РФ новое пространство для критики Владимира Путина, «не опасаясь возмездия». Пригожин, Гиркин и другие ведущие российские националисты «открывают новый сектор в российском информационном пространстве, где определенные фигуры могут критиковать Путина и высшие эшелоны российской власти без очевидного наказания», констатирует ISW. Тогда как Путин пока не решается подвергнуть цензуре эти голоса.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские войска продолжали ограниченные контратаки в попытке вернуть утраченные позиции возле Кременной;



войска РФ продолжают наступательные операции в районе Соледара, Бахмута, Авдеевки и окраин Донецка;

Минобороны России продолжает попытки преуменьшить роль ЧВК Вагнера в своих пропагандистских заявлениях о «тактических достижениях» в районе Соледара;

по данным украинской стороны, силы РФ концентрируются в Запорожской области — возможно, для масштабных оборонительных или наступательных действий;

все более широкое использование российскими войсками зажигательных боеприпасов для нанесения ударов на юге Украины подтверждает недавнюю оценку ISW о том, что российские силы, вероятно, столкнутся с нехваткой обычных артиллерийских снарядов;

украинские и российские источники продолжают указывать на то, что власти РФ, вероятно, готовятся ко второй волне мобилизации.

Карта боевых действий: битва за Бахмут и Соледар, бои на Донбассе, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW