В Ватикан на встречу с Папой Римским пришел малыш в костюме понтифика (Фото: Catholic Sat/Скриншот)

В Ватикане, во время общей аудиенции Папы Льва XIV на площади Святого Петра, родители пришли с малышом в крошечном костюме понтифика.

Об этом сообщают на платформе Vatican Report.

После возвращения Папы из 12-дневной поездки по Южной Америке он отслужил первую мессу в Ватикане. На мероприятии также заметили маленького ребенка в костюме Папы Римского: в белой сутане и митре.

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Когда Папа проезжал по площади в папамобиле, он остановился возле малыша, поприветствовал его и благословил. Костюм ребенка вызвал улыбки у присутствующих.