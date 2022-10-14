«Лукашенко пытается откупиться». Что происходит в Беларуси на фоне «контртеррористической операции» и возможной мобилизации — журналист 14 октября, 19:10 Эксклюзив НВ Александр Лукашенко (Фото:Pool via REUTERS)

Борис Гарецкий, заместитель главы Беларусской ассоциации журналистов, прокомментировал в эфире Радио НВ сообщения о режиме «контртеррористической операции» и возможной мобилизации в Беларуси.

«Из того, что стало известно из разных источников о принятом наверху решении начать скрытую мобилизацию, это не так что прямо сегодня уже людей отправляют в какие-то войска. Хотя я не исключаю, что в малых городах повестки уже рассылаются или собираются военкомы их рассылать. <...> Пока что каких-то силовых маневров или силовых сборов силовых в Беларуси не происходит. <...> Реального разворачивания войск пока что нет», — сообщил Гарецкий.

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По его мнению, «контртеррористическая операция» в Беларуси началась в 2020 году, когда белорусские власти начали массовые репрессии против несогласных с результатами президентских выборов:

«Сегодня власть уже якобы опровергает сам формат проведения операции и говорит, что в Беларуси будут проходить просто антитеррористические меры. В сухом остатке это означает, что власть просто будет ещё больше применять репрессии против граждан».

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Гарецкий убежден, что объявление мобилизации и прямого участия Беларуси в войне России против Украины непременно вызовет новую волну протестов, которых очень опасается диктаторский режим Александра Лукашенко.

«Единственное, что заметили журналисты, Беларусь поставляет россиянам танки. Это интересная ситуация. Из Беларуси начали выезжать составы с тяжёлым вооружением в Россию. Возможно, это часть такого нежелания Лукашенко, участвовать напрямую в войне против Украины и он так пытается откупиться от России».