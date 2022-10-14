«Лукашенко пытается откупиться». Что происходит в Беларуси на фоне «контртеррористической операции» и возможной мобилизации — журналист

14 октября, 19:10
Эксклюзив НВ
Поделиться:
Александр Лукашенко (Фото:Pool via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:Pool via REUTERS)

Борис Гарецкий, заместитель главы Беларусской ассоциации журналистов, прокомментировал в эфире Радио НВ сообщения о режиме «контртеррористической операции» и возможной мобилизации в Беларуси.

«Из того, что стало известно из разных источников о принятом наверху решении начать скрытую мобилизацию, это не так что прямо сегодня уже людей отправляют в какие-то войска. Хотя я не исключаю, что в малых городах повестки уже рассылаются или собираются военкомы их рассылать. <...> Пока что каких-то силовых маневров или силовых сборов силовых в Беларуси не происходит. <...> Реального разворачивания войск пока что нет», — сообщил Гарецкий.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=wuq6vH5jVYQ

По его мнению, «контртеррористическая операция» в Беларуси началась в 2020 году, когда белорусские власти начали массовые репрессии против несогласных с результатами президентских выборов:

«Сегодня власть уже якобы опровергает сам формат проведения операции и говорит, что в Беларуси будут проходить просто антитеррористические меры. В сухом остатке это означает, что власть просто будет ещё больше применять репрессии против граждан».

Читайте также:
Командующий Объединенными силами назвал численность военных РФ на территории Беларуси

Гарецкий убежден, что объявление мобилизации и прямого участия Беларуси в войне России против Украины непременно вызовет новую волну протестов, которых очень опасается диктаторский режим Александра Лукашенко.

«Единственное, что заметили журналисты, Беларусь поставляет россиянам танки. Это интересная ситуация. Из Беларуси начали выезжать составы с тяжёлым вооружением в Россию. Возможно, это часть такого нежелания Лукашенко, участвовать напрямую в войне против Украины и он так пытается откупиться от России».

Читайте также:
Диктатор Лукашенко заявил, что хочет провести переговоры с Эрдоганом об Украине
Редактор: Анаид Агаджанова

Теги:   Украина-Россия Российская агрессия Мобилизация Беларусь Александр Лукашенко Украина-Беларусь Диктатор Радио НВ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X