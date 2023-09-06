РДК сообщил о новом рейде на территорию РФ: одного сотрудника ФСБ ликвидировали, десятерых ранили 6 сентября, 16:27 РДК провел успешный рейд в приграничной полосе РФ (Фото:Скриншот из видео РДК/Telegram)

Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) заявили о проведении нового огневого рейда. По их данным, погиб по меньшей мере один сотрудник ФСБ и около десяти получили ранения.

В РДК отметили, что бойцы провели успешный рейд вместе со смежными подразделениями в пограничной полосе РФ.

30 августа бойцы РДК сообщили, что они вместе с контрразведкой СБУ стоят за атакой по военному аэродрому в Курске 27 августа.

Видео дня

Российский добровольческий корпус — военное подразделение ВСУ, которое сформировано из россиян, ставших на сторону Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.