РДК сообщил о новом рейде на территорию РФ: одного сотрудника ФСБ ликвидировали, десятерых ранили

6 сентября, 16:27
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РДК провел успешный рейд в приграничной полосе РФ (Фото:Скриншот из видео РДК/Telegram)

РДК провел успешный рейд в приграничной полосе РФ (Фото:Скриншот из видео РДК/Telegram)

Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) заявили о проведении нового огневого рейда. По их данным, погиб по меньшей мере один сотрудник ФСБ и около десяти получили ранения.

В РДК отметили, что бойцы провели успешный рейд вместе со смежными подразделениями в пограничной полосе РФ.

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30 августа бойцы РДК сообщили, что они вместе с контрразведкой СБУ стоят за атакой по военному аэродрому в Курске 27 августа.

Видео дня

Российский добровольческий корпус — военное подразделение ВСУ, которое сформировано из россиян, ставших на сторону Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ФСБ Рейд Война России против Украины РДК

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