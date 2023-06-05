Шокирующие и исторические события. В РФ признали лидера вооруженной оппозиции, а «вагнеры» вытирают ноги об армию оккупантов — интервью с Бутусовым 5 июня, 18:13 NV Премиум Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook)

Сейчас в России происходят два исторических и шокирующих события, которые связаны с начатой диктатором Путиным войной против Украины, считает главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

Речь идет, по его словам, о признании лидером вооруженной оппозиции Дениса Никитина, который является командиром Русского добровольческого корпуса, ведущего боевые действия в Белгородской области, а также о допросе боевиками ЧВК Вагнер, которую возглавляет Евгений Пригожин, подполковника, командира 72-й мотострелковой бригады Романа Веневитина.

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В интервью Radio NV Бутусов объяснил, почему и как, по его мнению, наступила новая реальность в России.

— Российские добровольцы, которые входят в Русский добровольческий корпус и легион Свобода России, проводят определенные операции на территории Белгородской области. Вы написали, что это яркий пример реализации стратегии непрямых действий. Имея в виду, что россияне ожидали наш удар в каком-то другом месте и, конечно, не ожидали его на своей собственной территории.

Есть впечатление, что «перемигиваются» украинский и российский Генштабы. Российский Генштаб вроде говорит: «Мы понимаем, что вы хотите сделать, оттянуть наши войска и этого делать не будем». А украинский Генштаб показывает: «Тогда мы будем захватывать больше территории вашей области». Как вы понимаете эту ситуацию?

— На этом этапе войны достичь стратегической внезапности невозможно. Это было возможно сделать в 2022 году, в сентябре, но, конечно, это не может быть постоянным образцом планирования, поскольку противник сделал выводы после разгрома под Балаклеей.

Сейчас они сократили линию фронта, провели мобилизацию и у них есть достаточное количество разведывательных средств для того, чтобы контролировать как минимум концентрацию значительных сил. В тылу России есть и космические средства разведки, радиоэлектронные. Поэтому враг сейчас пытается контролировать все, что происходит вокруг, они усилили оборону.

Поэтому не стоит надеяться, что мы снова можем достичь стратегической внезапности. Не думаю, что это возможно на этом этапе. Но идет борьба за стратегическую инициативу. И именно тот, кто диктует инициативу, тот владеет преимуществом, может достигать тактической внезапности на определенных участках фронта.

То, что происходит сейчас на Белгородщине, было неожиданным для противника на тактическом уровне. Сейчас они вынуждены сосредоточить значительные силы для того, чтобы выстроить линию обороны в Белгородской, в Брянской области.