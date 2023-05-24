Мы могли бы дойти до Белгорода — Легион Свобода России о рейде на территорию страны-агрессора 24 мая, 20:08 Бойцы Русского добровольческого корпуса в Украине, рядом с российской границей (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российские добровольцы в Белгородской области могли дойти до областного центра, если бы ставили перед собой такую задачу. Об этом заявил представитель Легиона Свобода России с позывным Цезарь во время пресс-конференции в среду, 24 мая, передает Укринформ.

«Реакция была очень медленная, реакция была очень паническая, реакция была абсолютно неадекватная. Прошло несколько часов, прежде чем появилось какое-то организованное сопротивление. Если бы мы ставили более глубокую цель спецоперации, мы бы могли дойти и до Белгорода», — сказал Цезарь.



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По словам бойца, целью Легиона и Русского добровольческого корпуса было провести разведку боем. Цезарь заявил, что они противостояли примерно 200 военным страны-агрессора с двумя десятками единиц бронетехники.

Новая газета Европа опубликовала рассказ одного из участников рейда, по словам которого, «не всех результатов удалось достичь», в том числе из-за того, что часть их машин увязла в грязи. По его словам, в рейде участвовали около 150 человек и десяток машин и бронеавтомобилей, они дошли до Грайворона и затем вернулись к границе вместе с трофейной техникой.

«Первоначальной задачей был захват районного центра. Если бы все наши силы вовремя смогли войти в Россию и, двигайся мы по графику, захватили Грайворон и успели там хорошо укрепиться, то мы могли бы удерживать городок хоть неделю», — утверждает боец.



РДК и Легион сообщили, что зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.



Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона отвергли потери.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

