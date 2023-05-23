Российские диверсанты в Белгородской области использовали технику производства США — FT 23 мая, 23:56 Бойцы РДК (Фото:скриншот видео / Русский добровольческий корпус / Telegram)

У российских диверсантов из Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России, которые накануне проникли в Белгородскую область, была техника американского производства. Об этом сообщает Financial Times во вторник, 23 мая.

Лидер РДК Денис Никитин сказал FT, что у его бойцов была военная техника американского производства, в том числе минимум два бронетранспортера M1224 MaxxPro и несколько машин Humvee. Никитин отказался говорить, как российские диверсанты получили технику. В FT пришли к выводу, что часть фото техники, опубликованных Русским добровольческим корпусом, сделаны на территории страны-агрессора России.



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Издание пишет, что на опубликованном российскими пропагандистами фото якобы поврежденных машин диверсантов в Белгородской области такая же техника, которую Украина получала от США.



Спикер Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что США скептически оценивают достоверность заявлений россиян. По его словам, Украине решать, как проводить свои военные операции, но в Вашингтоне «не поощряют нападений за пределами украинских границ».

Сотрудник Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк подчеркнул, что российские диверсанты действовали самостоятельно и по своей инициативе, но, как пишет FT, признал «некоторую форму сотрудничества» с РДК и Легионом Свобода России.

«Конечно, мы с ними общаемся. Конечно, мы делимся какой-то информацией. И можно сказать, что мы даже сотрудничаем», — цитирует FT Черняка.

Разведчик опроверг, что диверсанты получали от Украины какую-либо технику, и подчеркнул, что все западное оружие, поставленное Киеву, находится под жесточайшим контролем.

OSINT-проект Oryx на основании фото, опубликованных диверсантами и кремлевскими пропагандистами, предположил, что в ходе событий в Белгородской области Россия потеряла один БМП, а участники диверсии — восемь единиц техники. В Легионе заявили, что уничтожили мотострелковую роту страны-агрессора и несколько единиц российской бронетехники. В РДК отрицают потерю техники.

Аккаунт OSINTdefender в Twitter отмечает, что практически невозможно установить, было ли «уничтожение» техники российской инсценировкой.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.



На следующий день режим «отменили». Россияне утверждают, что якобы «отбросили» диверсантов на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона говорят, что продолжают боевые действия на территории России



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

