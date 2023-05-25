«В реалиях войны — вы беспомощны». Бойцы РДК эмоционально обратились к российским оппозиционерам 25 мая, 14:46 Бойцы РДК (Фото:https://t.me/russvolcorps)

В четверг, 25 мая Русский добровольческий корпус обратился к российским оппозиционерам и заявил, что открыт к диалогу.

«Мы уже обращались к оппозиции всех сортов, но не были услышаны. Сегодня, мы делаем это ещё раз, не ради собственной выгоды, но ради блага этой самой оппозиции», — сказано в сообщении.

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В РДК заявили, что они сражаются не за оппозиционеров и их «возможность въехать в Кремль или здание ГосДумы, как кое-кто себе придумал».

«Мы сражаемся за освобождение русского народа от антинационального режима, за его свободное будущее. Вы можете обсуждать и осуждать наши методы и взгляды, но в реалиях войны — вы беспомощны. Вы составляете новые конституции и законы, чертите границы, но абсолютно никакого отношения к реальной борьбе с режимом не имеете. А Русский Добровольческий Корпус эту борьбу ведет», — говорится в обращении.

В РДК заявили, что пока российские оппозиционеры «рассуждают о высоких материях в уютных европейских столицах», их бойцы «отдают свои жизни, проливают пот и кровь».

«Нас режим боится, а вас нет. Многие из вас плоть от плоти — советская/российская номенклатура, а мы нет. Мы и есть народ. Так за кем же из нас будущее? Вы можете быть вечной оппозицией в эмиграции и брезгливо называть нас „нациками“, не вникая в суть, пока наши операции и возможности будут возрастать, а можете войти в политикум России, как те, кто поддерживал армию освобождения. Мы открыты к диалогу», — сказано в обращении.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.

Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона отвергли потери.

РДК и Легион сообщили, что в целом зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.