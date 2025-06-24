Организатор «свадьбы» с 9-летней украинкой в Диснейленде возле Парижа оказался сексуальным преступником в розыске

39-летний «заказчик» был помещен под стражу сразу по четырем обвинениям, сообщают французские правоохранители (Фото: REUTERS/Charles Platiau)

39-летний гражданин Великобритании, организовавший «свадьбу"в парижском Диснейленде , где «невестой» должна была стать 9-летняя девочка-украинка, находится в британском розыске за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Об этом 24 июня сообщило французское издание BFMTV и медиакорпорация BBC.

«Он числится в британском реестре лиц, совершивших сексуальные преступления, и в настоящее время разыскивается на национальном уровне судебными органами своей страны за невыполнение обязательств, вытекающих из указанной регистрации», — сообщили представители прокуратуры округа Мо в своем заявлении.

Реклама

39-летний заказчик был помещен под стражу. Ему предъявлено обвинение в «мошенничестве», «злоупотреблении доверием», «отмывании денег» и «краже личности», заявили правоохранители.

В минувшую субботу, 21 июня, британец арендовал часть парка развлечений Диснейленд в Марн-ла-Валле — якобы для празднования своей «свадьбы». Но оказалось, что «невеста» на самом деле была 9-летней девочкой из Украины.

Полиция, немедленно оповещенная сотрудниками Диснейленда, задержала четырех человек, причастных к этому событию — в том числе заказчика, мать ребенка, 41-летнюю украинку, 24-летнюю гражданку Латвии, которая участвовала в организации мероприятия и играла роль «сестры невесты», и, наконец, 55-летний гражданин Латвии, нанятый для участия в церемонии.

Более того «жених» потратил 130 тысяч евро на аренду парка и наем нескольких сотен статистов, а «торжества» должны были транслироваться в прямом эфире в социальных сетях.

Как рассказала одна из статисток BFMTV, когда она прибыла в парижский Диснейленд, то увидела «маленькую девочку, одетую в белое (платье — ред.), с уложенными волосами, и я увидела женщину, которая взяла ее на руки».

«И я была в шоке, я разрыдалась», — сказала она.

«Гражданин Латвии позвонил в службу безопасности парижского Диснейленда и объяснил, что его наняли за 12 тысяч евро для исполнения роли отца невесты и что он в последний момент обнаружил, что ей девять лет», — сообщили в прокуратуре округа Мо.

В заявлении правоохранителей также говорится, что украинская девочка, прибывшая во Францию двумя днями ранее, «не стала жертвой физического или сексуального насилия» и не ее «не принуждали играть роль невесты».

Со своей стороны, представители Диснейленда утверждают, что были «обмануты», поскольку «организатор присвоил личность гражданина Латвии и использовал поддельные документы, чтобы заключить договор об аренде парка».