Война между российскими ФСБ и Минобороны входит в активную фазу — ГУР 29 июня, 17:18 Андрей Черняк (Фото:Скриншот видео Радио Свободы)

По данным украинской разведки, война между российскими силовиками — ФСБ и Минобороны РФ — входит в активную фазу.

«По нашим оценкам, это уже открытая война между так называемыми „башнями“ Кремля, в результате которой будут физические уничтожения представителей конкурирующих сторон», — сказал представитель ГУР МО Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина.

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По его словам, российская «верхушка» уже понимает, что диктатор Владимир Путин стал слабым и пытаются получить больше власти.

«Путин уже не может это контролировать и держать баланс. ФСБ и Минобороны России понимают, что это для них шанс одержать определенную политическую победу», — отметил в украинской разведке.

Также, по данным ГУР, перебазирования части боевиков ЧВК Вагнер в Беларусь на сегодняшний день не представляет угрозы для Украины.

«Они в любом случае не будут подчинены Минобороны России. Строящиеся для них лагеря на территории Беларуси — это для подготовки „вагнеровцев“. Но у нас нет данных, что их будут готовить для нападения на Украину с территории Беларуси», — заявил он.

23 июня главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость». «Вагнеровцы» также, по данным ВСУ, уничтожили семь бортов российской авиации.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня диктатор РФ Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.