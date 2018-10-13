Разведка США узнала о проблемах России при создании ракет, представленных Путиным - СМИ

По данным разведки США, Россия столкнулась с проблемами при производстве серийного выпуска гиперзвукового оружия, в частности, ракет Кинжал и Авангард, которые в марте 2018 года презентовал президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что у России нет компонентов из углеволокна для серийного производства. Тем не менее, Путин сказал, что оно уже налажено.

В разведке США отмечают, что используемое сейчас углеводородное волокно недостаточно надежно и не обеспечивает необходимую теплозащиту, о чем известно производителям.

"Корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе (в атмосферу - Ред.), из-за чего внутренние системы дают сбой", - сказал один из собеседников телеканала.

Тем не менее, как заявил источник CNBC, разработка гиперзвуковых ракет является для Москвы приоритетной задачей, и власти РФ по-прежнему ожидают, что программа будет завершена к 2020 году.

Напомним, 1 марта Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.

Кроме того, Путин рассказал, что в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Во время выступления Путина на экранах были показаны видео испытания такой ракеты и 3D ролик ее полета. По его словам, новая ракета обладает неограниченным радиусом действия и "непредсказуемой траекторией полета".