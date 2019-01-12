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Трамп берет курс на путинизм

Разведка США исследовала, сознательно ли Трамп работал на Россию

Сегодня, 20:00
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Трамп назвал расследование "провальным"

Следователи контрразведки США после увольнения президентом США Дональдом Трампом директора ФБР Джеймса Коми начали расследование относительно сотрудничества Трампа с Россией.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой свои источники в правоохранительных органах.

По информации издания, американская контрразведка пыталась выяснить, составляли ли действия Трампа потенциальную угрозу национальной безопасности, а также сознательно ли Трамп работал на Россию.

Также в ФБР выясняли, было ли увольнение Коми попыткой помешать правосудию.

В субботу сам Трамп в своем Twitter заявил, что в ФБС не было оснований и никаких доказательств для расследования к нему.

"Только узнал в "The Failing New York Times"(провальном New York Times - ред.), что коррумпированные бывшие лидеры ФБР, которые почти все уволены или вынуждены покинуть агентство по очень плохим причинам, начали расследование против меня без всякой причины и без доказательств после того, как я уволил лживого Джеймса Коми ", - написал Трамп.

Трамп берет курс на путинизм

Напоминаем, в мае 2017 года Трамп уволил Коми с поста директора ФБР за "неэффективное руководство бюро". Коми занимался расследованием нарушений бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США, могло привести к поражению на выборах. Также Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи участников предвыборной кампании Трампа с Москвой.

Теги:   Дональд Трамп ФБР США

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