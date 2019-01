Разведка США исследовала, сознательно ли Трамп работал на Россию

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой свои источники в правоохранительных органах.

По информации издания, американская контрразведка пыталась выяснить, составляли ли действия Трампа потенциальную угрозу национальной безопасности, а также сознательно ли Трамп работал на Россию.

Также в ФБР выясняли, было ли увольнение Коми попыткой помешать правосудию.

В субботу сам Трамп в своем Twitter заявил, что в ФБС не было оснований и никаких доказательств для расследования к нему.

"Только узнал в "The Failing New York Times"(провальном New York Times - ред.), что коррумпированные бывшие лидеры ФБР, которые почти все уволены или вынуждены покинуть агентство по очень плохим причинам, начали расследование против меня без всякой причины и без доказательств после того, как я уволил лживого Джеймса Коми ", - написал Трамп.

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze!