Россия ежемесячно мобилизует около 20 тысяч человек — разведка 20 марта, 23:01 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

В России продолжается скрытая мобилизация. По данным украинской разведки, каждый месяц российские власти мобилизуют около 20 тысяч человек.

Об этом сообщил представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

«Этот процесс продолжается. И в рамках скрытой мобилизации ежемесячно рашистам удается около 20 тысяч человек мобилизовать», — сказал он.

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В украинской разведке отметили, что в РФ готовятся новые мобилизационные мероприятия. Юсов также отметил, что стране-агрессору также необходимо учить мобилизованным, но тренировочных баз на территории самой РФ недостаточно, поэтому Россия использует Беларусь и белорусские полигоны.

Ранее российские СМИ сообщали, что после начала мобилизации Россия могла потерять вдвое больше оккупантов, чем до нее.