Российские войска не способны прорвать украинскую оборону на фронте — разведка Эстония

4 августа, 16:08
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Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российская армия, по данным эстонской разведки, на данном этапе не способна прорвать оборону ВСУ на фронте.

Об этом сообщает издание ERR со ссылкой на заместителя главы Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковника Марта Вендла.

Вендла утверждает, что из-за неспособности прорвать украинскую оборону РФ пытается истощить экономику и население Украины ударами дронов и ракет.

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«Вряд ли российские ВС смогут совершить решительный прорыв украинских позиций в обозримом будущем. Поэтому ракетными и беспилотными ударами они пытаются истощить украинскую экономику и гражданских», — сказал представитель эстонского Минобороны.

Он напомнил, что за последнюю неделю российские войска атаковали в основном на линии Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута и на рубеже Донецк — Авдеевка, но достигли минимальных успехов.

В то же время украинские силы добились ограниченных успехов под Бахмутом и на юге в районе Орехова Запорожской области и Большой Новоселки Донецкой области, добавил он.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что россияне на фронте запланировал стратегическое наступление. По ее словам, на Купянском и Бахмутском направлении российские оккупанты поставили своей целью возвращение утраченных осенью прошлого года территорий.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Эстония Фронт Война России против Украины

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