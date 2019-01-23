Разведка доложила. Спецслужбы США предупредили об угрозах со стороны Китая и РФ 23 января, 08:58 1232 Цей матеріал також доступний українською EPA Вашингтон представил новую Национальную стратегию разведки EPA

Американские спецслужбы представили новую Национальную стратегию разведки США, указав на угрозы со стороны Китая и России для страны.

В документе говорится, что в ближайшие четыре года Москва и Пекин попытаются воспользоваться ослаблением международного порядка и бросить вызов США, пишет Радио Свобода.

В будущем будут доминировать тенденции снижения роли международных институтов и атаки на демократию.

"Продолжающиеся попытки России увеличить свое влияние и власть в разных регионах мира скорее всего, вступят в противоречия с целями и интересами Соединенных Штатов", - говорится в документе.

В стратегии уточняется, что военная модернизация в Китае и его попытки добиться экономического и террориального доминирования в тихоокеанском регионе и за его пределами остается поводом для беспокойства.

Как сообщает Голос Америки, особое внимание также будет уделяться киберугрозам. Основные из них будут исходить от Китая и России, однако существует и угроза кибератак со стороны террористических и криминальных группировок, и даже от преступников, действующих в одиночку.

Американские спецслужбы также предупредили о росте конкуренции в космическом пространстве, где Россия и Китай будут использовать весь спектр противоспутникового оружия.

Отмечается, что документ обновляется каждые четыре года.