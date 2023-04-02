Смертельные случаи из-за алкоголизма. Британская разведка рассказала о влиянии пьянства на потери российской армии
Вещи российских военных (Фото:Генштаб ВСУ)
Как отмечает британская разведка, Россия понесла до 200 тысяч потерь после начала полномасштабного вторжения в Украину, значительное меньшинство из них произошло по небоевым причинам.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Разведчики ссылаются на один из российских Telegram-каналов, в котором 27 марта 2023 опубликовано сообщение о «чрезвычайно высокое» количество инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди российских военных.
Как отмечает разведка Британии, другие главные причины небоевых потерь, вероятно, включают в себя плохое владение оружием, дорожно-транспортные происшествия и климатические травмы, такие как переохлаждение.
"Российские командиры, вероятно, считают распространенное злоупотребление алкоголем особенно вредным для боевой эффективности. Однако поскольку пьянство распространено в большей части российского общества, оно долгое время рассматривалось как молчаливо принятая часть военной жизни, даже во время боевых действий», — добавили британские разведчики.