Смертельные случаи из-за алкоголизма. Британская разведка рассказала о влиянии пьянства на потери российской армии 2 апреля, 09:52 Вещи российских военных (Фото:Генштаб ВСУ)

Как отмечает британская разведка, Россия понесла до 200 тысяч потерь после начала полномасштабного вторжения в Украину, значительное меньшинство из них произошло по небоевым причинам.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Разведчики ссылаются на один из российских Telegram-каналов, в котором 27 марта 2023 опубликовано сообщение о «чрезвычайно высокое» количество инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди российских военных.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XBel6Fvgf0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2023

Как отмечает разведка Британии, другие главные причины небоевых потерь, вероятно, включают в себя плохое владение оружием, дорожно-транспортные происшествия и климатические травмы, такие как переохлаждение.

"Российские командиры, вероятно, считают распространенное злоупотребление алкоголем особенно вредным для боевой эффективности. Однако поскольку пьянство распространено в большей части российского общества, оно долгое время рассматривалось как молчаливо принятая часть военной жизни, даже во время боевых действий», — добавили британские разведчики.