Не были готовы к этому. В британской разведке объяснили, как росСМИ меняли свою риторику относительно мятежа Пригожина 9 июля, 10:08 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Российские пропагандистские СМИ не были готовы к попытке мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Поэтому они отреагировали на события в три этапа.

Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Британии в Twitter.

В частности, сначала российские медиа были удивлены мятежом и не были готовы к нему, телевидение РФ придерживалось своего привычного расписания вещания.

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После того, как мятеж был остановлен, российские государственные СМИ пытались «исправить» обвинения относительно пассивности сил безопасности.

«Наративы продвигали идею о том, что диктатор Владимир Путин победил, сорвав восстание, избежав при этом кровопролития, и пытались объединить страну вокруг президента», — говорится в заметке.

Через неделю после мятежа медиа начали преуменьшать значение владельца Вагнера Евгения Пригожина и мятежа, одновременно пытаясь запятнать его личность.

«Telegram-каналы „Вагнера“ в основном замолчали, почти наверняка из-за вмешательства государства. В противоположность этому, Путин взял на себя необычно большую публичную ответственность, почти наверняка, с целью продемонстрировать свою силу», — добавили в ведомстве.

Поход Пригожина на Москву: что произошло в России 24 июня

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он поставил под сомнение мотивы Кремля для войны в Украине и обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в том, что он отдал приказ об авиаударах по лагерям вагнеровцев в Ростове. Пригожин заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Напряженность между Пригожиным и российским военным руководством нарастала последние несколько месяцев. Главарь Вагнера настойчиво требовал отставки Шойгу, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти на Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем» (не упоминая, правда, его фамилии) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».