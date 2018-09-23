Разведчик РФ. В Норвегии задержали россиянина, посетившего семинар в парламенте по оцифровке данных

Норвежская полиция в аэропорту Осло задержала 51-летнего россиянина по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. На этой неделе он посетил семинар по оцифровке данных, который проходил в парламенте Норвегии - сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Полиция изъяла у задержанного электронное оборудование и намерена содержать его под стражей на протяжении двух недель из-за риска уничтожения доказательств.
Сам подозреваемый считает произошедшее недоразумением.
Россиянина подозревают в нарушении статьи 121 Уголовного кодекса Норвегии о незаконной разведывательной деятельности против государственной тайны. Срок наказания по этой статье составляет три года тюрьмы.
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