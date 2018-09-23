23 сентября 2018, воскресенье

Разведчик РФ. В Норвегии задержали россиянина, посетившего семинар в парламенте по оцифровке данных

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Подозреваемый посетил семинар по оцифровке данных в парламенте Норвегии

Подозреваемый посетил семинар по оцифровке данных в парламенте Норвегии

Норвежская полиция в аэропорту Осло задержала 51-летнего россиянина по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. На этой неделе он посетил семинар по оцифровке данных, который проходил в парламенте Норвегии - сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Полиция изъяла у задержанного электронное оборудование и намерена содержать его под стражей на протяжении двух недель из-за риска уничтожения доказательств.

Сам подозреваемый считает произошедшее недоразумением.

Россиянина подозревают в нарушении статьи 121 Уголовного кодекса Норвегии о незаконной разведывательной деятельности против государственной тайны. Срок наказания по этой статье составляет три года тюрьмы.

Смотрите также

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове