Разрушительный пожар в Калифорнии: возросло число погибших, площадь огня увеличилась вдвое

Снимок пожары в Калифорнии со спутника

В США в штате Калифорния в округе Бьютт количество погибших в результате пожара, начавшегося утром 8 ноября, выросло до 11. Площадь огня увеличилась вдвое. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что город Парадайз, который уничтожил пожар, покинули все 27 тысяч жителей.

По словам местных правоохранителей, пожар распространяется со скоростью примерно 80 футбольных полей в минуту. Огонь распространяется из-за сухой погоды и интенсивные ветры.

Причина пожара на данный момент неизвестна.

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Напомним, лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.