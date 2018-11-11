11 ноября 2018, воскресенье

Разрушительные пожары в Калифорнии: количество жертв возросло

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В окрестностях города Парадайс погибли 23 человека, еще двое стали жертвами огня в Малибу

В окрестностях города Парадайс погибли 23 человека, еще двое стали жертвами огня в Малибу

В американском штате Калифорния количество жертв сильных лесных пожаров возросло до 25 человек.

Как заявили представители пожарной службы округа Бьютт, только в окрестностях города Парадайс на севере штата обнаружены 23 погибших, сообщает DW.

Еще двое человек найдены мертвыми в городе Малибу на тихоокеанском побережье.

Кроме того, трое пожарных получили ранения. С 8 ноября огонь уничтожил около 6,5 тысяч зданий в городе Парадайс.

Распространению пламени способствует сильный ветер и низкий уровень влажности воздуха. В борьбе с огнем задействованы более 400 пожарных. По данным департамента лесного хозяйства штата, нынешние пожары уже стали одними из самых разрушительных в истории Калифорнии. В округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес объявлено чрезвычайное положение.

Ранее Гэвин Ньюсом, который вступит в должность губернатора Калифорнии в январе 2019 года, сообщил, что президент США Дональд Трамп и федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) одобрили запрос властей штата на оказание федеральной помощи.

Ранее сообщалось о 23 погибших в результате пожара.

Напомним, лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове