Разрушительные пожары в Калифорнии: количество жертв возросло

В окрестностях города Парадайс погибли 23 человека, еще двое стали жертвами огня в Малибу

В американском штате Калифорния количество жертв сильных лесных пожаров возросло до 25 человек.

Как заявили представители пожарной службы округа Бьютт, только в окрестностях города Парадайс на севере штата обнаружены 23 погибших, сообщает DW.

Еще двое человек найдены мертвыми в городе Малибу на тихоокеанском побережье.

Кроме того, трое пожарных получили ранения. С 8 ноября огонь уничтожил около 6,5 тысяч зданий в городе Парадайс.

Распространению пламени способствует сильный ветер и низкий уровень влажности воздуха. В борьбе с огнем задействованы более 400 пожарных. По данным департамента лесного хозяйства штата, нынешние пожары уже стали одними из самых разрушительных в истории Калифорнии. В округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес объявлено чрезвычайное положение.

Ранее Гэвин Ньюсом, который вступит в должность губернатора Калифорнии в январе 2019 года, сообщил, что президент США Дональд Трамп и федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) одобрили запрос властей штата на оказание федеральной помощи.

Ранее сообщалось о 23 погибших в результате пожара.

Напомним, лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.