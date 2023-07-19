«Он говорил об агентуре РФ». Что глава ЦРУ привозил в Киев и как Вашингтон информирует о кремлевских шпионах — интервью с Бессмертным 19 июля, 17:59 NV Премиум Директор ЦРУ Уильям Бернс, 9 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

Директор ЦРУ Уильям Бернс привозил в Киев список всех лиц, которые фактически составляют агентуру Российской Федерации в украинском правительстве даже после полномасштабного вторжения, рассказал Radio NV Роман Бессмертный, дипломат, экс-посол в Беларуси.

— Как вы оцениваете те процессы, которые происходят в Соединенных Штатах по отношению к Украине? Насколько они претерпевают определенные концептуальные изменения в восприятии Украины как члена Евроатлантического сообщества?

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— Очень важно, когда анализируешь ситуацию, связанную с саммитом НАТО, понимать роль и место Соединенных Штатов Америки и не отрывать это от событий в собственно Соединенных Штатах. Потому что это очень важно. Это очень связанные вещи. Американская дипломатия и демократия, она не дает возможность, скажем, широкого маневра во внутренней и внешней политике. Вокруг президента Байдена на сегодняшний день есть два лагеря. Мы сейчас конкретно говорим по вопросу саммита, обретения Украиной статуса члена НАТО и так далее. Один из них лагерь, который олицетворяется с госсекретарем Энтони Блинкеном.