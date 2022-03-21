Полиция Германии предупредила о распространении фейка с якобы нападением украинцев на русскоговорящего юношу 21 марта, 12:39 Цей матеріал також доступний українською Немецкая полиция (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Полиция немецкого города Бонн сообщила о распространении в интернете видео нападения якобы украинцев на 16-летнего русскоговорящего волонтера в районе Ойскирхена, которое эксперты оценивают как фейковое и направленное на разжигание вражды.

«Полиция Бонна, ответственная за тяжкие преступления в районе Ойскирхена, не располагает никакой информацией о таком насильственном нападении или о смертельном случае», — говорится в сообщении правоохранителей.

Видео дня

Сейчас эксперты предполагают, что это фейковое видео преследует цель разжигания вражды.

Полиция просит не распространять это видео и тщательно проверять всю информацию, особенно из социальных сетей, на правдивость.

Начато расследование.

Видео было опубликовано в одном Telegram-канале, распространяющем российскую пропаганду о войне России против Украины.

В фейковом сообщении утверждается, что 16-летнего волонтера по имени Даниэль избили за то, что он говорил по-русски.



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