«Я премьер-министр, поэтому молчите». Фицо набросился на журналистку после вопроса об Орбане и Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 26 июня, во время общения с медиа не сдержал эмоций и набросился на журналистку, когда его спросили об одном из высказываний венгерского коллеги Виктора Орбана.

Об этом сообщает словацкий портал Plenum.

Как пишет издание, Фицо взорвался, когда журналистка спросила его, почему общественность узнает о позиции Словакии относительно саммита ЕС по вопросам Украины от Орбана, а не непосредственно от него. Орбан заявил, что Словакия не хочет садиться за стол переговоров с украинским президентом.

«Если бы вы меня слушали, то я уже две недели об этом достаточно открыто говорю. Но вы найдете любую ерунду и опубликуете ее. Я премьер-министр, поэтому молчите. Мне не нужны спикеры, я говорю, что Словакия будет делать», — раздраженно ответил словацкий премьер.

Также Фицо добавил, что Словакия сейчас требует отсрочки голосования по новому пакету антироссийских санкций в ЕС, в противном случае она планирует наложить на них вето.

Атмосфера на пресс-конференции еще больше накалилась, когда Фицо спросили о возможности объявления референдума о нейтралитете Словакии.

«Человек уже не может высказать свое мнение? Я убежден, что Словакии подошла бы нейтральность. А что теперь? Вы меня за это застрелите, как Цинтула [обвиненный в покушении на Фицо в мае 2024 года]», — добавил он.

17 мая Роберт Фицо заявил, что готов поддержать референдум в Словакии об отмене санкций против РФ.

Также Фицо говорил, что считает, что последние предложения быстро принять большой пакет санкций против России выглядят неуместными. Он добавил, что такие санкции лишь углубляют противостояние между Россией и Украиной.