Рауль Кастро возглавит комиссию по реформированию конституции Кубы

Рауль Кастро будет заниматься реформами на Кубе

Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро будет руководить парламентской комиссией по реформированию конституции страны.

Информацию сообщил председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель, передает Hispan TV.

Он отметил, что изменения в стране учтут "принципы гуманистической и социальной справедливости, которые составляют политическую систему Кубы".

Всего в состав комисии войдут 33 парламентария.

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Напомним, что первый заместитель председателя Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы. Впервые за почти 60 лет эту должность занял человек не из семьи Кастро.