Рассылка бомб американским политикам: полиция обыскала почтовый центр во Флориде

Следователи и поисковые собаки обыскали почтовый центр в городе Опа-Лока американского штата Флорида в рамках расследования рассылки американским политикам посылок со взрывчаткой.
По данным полиции, во время поисков ни одного взрывного устройства обнаружено не было, сообщает DW.
В то же время следователи рассказали, что по крайней мере один подозрительный пакет прошел через этот центр.
Ранее сообщалось, что посылки с бомбами могли отправить из Флориды.
Напомним, неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были адресованы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и еще нескольким влиятельным людям.
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Кроме того, из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центр в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.
В Федеральном бюро расследований США заявили, что за последнее время в различных регионах страны всего было выявлено десять подозрительных посылок.
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