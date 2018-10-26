26 октября 2018, пятница

Рассылка бомб американским политикам: полиция обыскала почтовый центр во Флориде

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Во Флориде обыскали почтовый центр из-за посылок с бомбами

Во Флориде обыскали почтовый центр из-за посылок с бомбами

Следователи и поисковые собаки обыскали почтовый центр в городе Опа-Лока американского штата Флорида в рамках расследования рассылки американским политикам посылок со взрывчаткой.

По данным полиции, во время поисков ни одного взрывного устройства обнаружено не было, сообщает DW.

В то же время следователи рассказали, что по крайней мере один подозрительный пакет прошел через этот центр.

Ранее сообщалось, что посылки с бомбами могли отправить из Флориды.

Напомним, неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были адресованы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и еще нескольким влиятельным людям.

Кроме того, из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центр в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.

В Федеральном бюро расследований США заявили, что за последнее время в различных регионах страны всего было выявлено десять подозрительных посылок.

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