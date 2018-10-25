Рассылка бомб американским политикам: мэр Нью-Йорка заявил о теракте

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ситуацию с рассылкой посылок со взрывными устройствами известным американским политикам является терактом.
Об этом сообщает CNN.
"То, что мы видели сегодня - это попытка терроризма, террористического акта, нацеленного на то, чтобы подорвать свободу прессы и лидеров этой страны за счет актов насилия", - сказал он.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что рассылка посылок с бомбами известным потитикам в США имеет политические мотивы. По его словам, к таким предварительным выводам пришли следователи, которые ведут дело о посылках с бомбами.
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Напомним, неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу.
Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.
Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами призвал американский народ к объединению.
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